Bundesliga verso la ripartenza. I ministri dello Sport dei Länder: "Si può giocare a metà maggio"

vedi letture

Mentre la stagione 2019-2020 è ufficialmente finita in Francia, la Bundesliga continua a credere in una possibile ripresa. In una dichiarazione diffusa dopo un incontro odierno, i ministri dello Sport dei 16 Länder tedeschi ritengono "giustificabile che il campionato riprenda a porte chiuse da metà maggio o alla fine di maggio. La Federcalcio (DFL) deve mettere in atto e imporre le più severe misure mediche e igieniche".

Giovedì è previsto un incontro con la cancelliera, Angela Merkel, per fare il punto della situazione.