Bundesliga verso la ripresa il 9 maggio. Rummenigge: "Dalla politica segnale positivo"

La Bundesliga dovrebbe ripartire il 9 maggio. Ieri una conferenza tra i ministri dello Sport dei 16 Lander federali ha segnato questa data in rosso nel calendario per la ripresa e nelle ultime ore sono arrivate molte conferme sulla possibilità che il massimo campionato tedesco riprenda tra meno di 20 giorni. Una notizia accolta positivamente da tutto il mondo del calcio teutonico. "Si tratta di un segnale molto positivo per la ripresa del calcio", ha dichiarato il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. "Sarà importante seguire le regole legali e mediche in modo esemplare e molto serio al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute".