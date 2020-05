Bundesliga, via all'era dei 5 cambi: solo 10 squadre su 18 sfruttano tutte le sostituzioni

La possibilità di effettuare cinque sostituzioni è una svolta epocale voluta dall'IFAB per venire incontro alle esigenze dei club, preoccupati dai tanti impegni ravvicinati e dal rischio che i giocatori subiscano infortuni. Nella prima giornata disputata in Bundesliga dopo lo stop di due mesi causato dal coronavirus, poco più della metà delle squadre (in particolare quelle in trasferta) ha sfruttato la nuova regola. Wolfsburg, Bayern Monaco e Lipsia hanno invece effettuato solo tre cambi, mentre in tre sole partite entrambi gli allenatori hanno cambiato 5 giocatori a testa. Ecco nel dettaglio tutte le sostituzioni nelle nove sfide giocate tra sabato e stasera:

Augsburg 4 cambi - Wolfsburg 3 cambi

Borussia Dortmund 4 cambi - Schalke 04 5 cambi

Fortuna Dusseldorf 4 cambi - Paderborn 5 cambi

Hoffenheim 4 cambi - Hertha Berlino 5 cambi

Lipsia 3 cambi - Friburgo 4 cambi

Eintracht Francoforte 5 cambi - Borussia Moenchengladbach 5 cambi

Colonia 5 cambi - Mainz 5 cambi

Union Berlino 5 cambi - Bayern Monaco 3 cambi

Werder Brema 5 cambi - Bayer Leverkusen 5 cambi