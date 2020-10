Buona la quinta per il Leicester: con lo Zorya ecco la prima vittoria assoluta in Europa League

Buona la... quinta per il Leicester. Soltanto stasera, nel 3-0 rifilato allo Zorya, le Foxes hanno trovato infatti la prima vittoria della loro storia in Coppa UEFA-Europa League. Al quinto tentativo, ossia la quinta gara giocata in questa competizione.

1 - Leicester have picked up their first UEFA Cup/Europa League victory at the fifth attempt (D1 L3). Relief. #UEL pic.twitter.com/QKjYF7KNcz

— OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2020