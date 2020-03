Burnley, Dyche: "Contenti di proseguire l'imbattibilità. Su Wood era fallo netto"

vedi letture

Sean Dyche, tecnico del Burnley, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Tottenham: "Abbiamo causato più di un problema ai nostri avversari e siamo contenti di proseguire nella nostra imbattibilità. Quello su Wood era un fallo nettissimo, non capisco come non sia stato concesso il calcio di rigore. Il mio giocatore non si è buttato per terra in modo esagerato, forse è per questo motivo che non è stato dato il penalty? E' incredibile".