Burnley, Dyche: "Liverpool spietato, noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni"

Le dichiarazioni di Dyche dopo Burnley-Liverpool 0-3.

Il tecnico del Burnley Sean Dyche ha commentato così il k.o. per 0-3 contro il Liverpool: “Nella prima frazione di gioco abbiamo avuto qualche situazione interessante, soprattutto con Brownhill e Wood. Non dobbiamo dimenticare che giocavamo contro il Liverpool, una squadra forte e che ha giocato molto bene. Noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, mentre loro sono stati chirurgici in questo senso. Purtroppo, il gol preso nel finale del primo ci ha molto penalizzato: nella ripresa abbiamo fatto fatica a reagire a livello psicologico, anche se abbiamo avuto un’altra occasione da gol”.