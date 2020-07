Burnley, Dyche: "Un grande punto contro il Liverpool. Abbiamo un portiere forte"

Dopo l'1-1 conquistato in casa del Liverpool, il tecnico del Burnley Sean Dyche ha parlato ai microfoni della BBC: "Siamo entrati in partita in ritardo ma penso che la sconfitta sarebbe stata esagerata. Abbiamo difeso bene e il nostro portiere ha giocato bene. Il Liverpool è una grande squadra e non siamo riusciti a giocare nel primo tempo. All'intervallo ho ricordato ai miei che serviva presunzione e carattere, basta andare a giocare. Poi abbiamo giocato bene. Dipende dai giocatori, abbiamo costruito una mentalità nel tempo e la stanno dimostrando con disinvoltura. Abbiamo avuto delle ottime possibilità e ne abbiamo sfruttata una contro una squadra superiore. Poi Pope è un grande portiere".