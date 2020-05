Burnley, Hart cerca una nuova squadra: "Mi piacerebbe continuare in Inghilterra, ma è dura"

Joe Hart, portiere inglese che ha in carriera ha vinto 2 Premier League con il Manchester City e che in Italia in molti ricorderanno con la maglia del Torino, non gioca una partita di Premier dal 2018. Il portiere del Burnley è in scadenza di contratto e non ha nessuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo: "Sono aperto a qualsiasi esperienza - ha detto Hart nel corso di un'intervista concessa al Guardian - voglio solo continuare a giocare al massimo livello possibile. In Inghilterra, non credo di riuscire a farlo. Non fraintendetemi. Mi piacerebbe avere un'altra grande possibilità in Inghilterra, ma potrebbe essere difficile".