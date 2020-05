Burnley, Mee favorevole al ritorno in campo: "Una spinta positiva per il nostro Paese"

Il capitano del Burnley Ben Mee ha parlato del possibile ritorno in campo in Inghilterra: "Non è l'ideale ma questi tempi richiedono misure diverse. Possiamo andare avanti. Noi come calciatori possiamo giocare in un campo neutro. Speriamo che queste partite vengano trasmesse in televisione così le persone possono guardarle e godersele. Se si tornasse in campo speriamo di farlo in modo sicuro proteggendo le nostre famiglie. Il calcio è una parte importante del nostro Paese, che ti piaccia o no, e le persone si affidano a questo e se potessimo dare quella spinta positiva al Paese sarebbe fantastico".