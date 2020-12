Busquets supera Puyol per presenze nel Barça: "Un orgoglio enorme". In testa c'è Xavi

Sergio Busquets ha giocato mercoledì la partita numero 594 con la prima squadra del Barcellona, festeggiando con una vittoria sulla Real Sociedad (2-1) al Camp Nou. Il centrocampista è diventato il quarto più presente nella storia del club: "È un orgoglio arrivare a queste cifre, sono tante partite. Se non ricordo male sono 13 anni, in cui abbiamo vinto tanti titoli e abbiamo sempre giocato ad altissimo livello", ha detto ai canali ufficiali del club catalano Busquets ha superato una leggenda come Carles Puyol, che si era fermato a 593: "È un orgoglio superare Puyi ed essere accanto a giocatori come Andrés, Leo, Xavi e molti altri. Tutti loro sono importanti nella nostra storia per ciò che hanno fatto e per l'eredità che hanno lasciato. Sono felice che il mio nome sia così in alto". Il recordman di presenze è Xavi (767), davanti a Messi (747) e Iniesta (674)