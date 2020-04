BVB, Watzke avvisa i club interessati a Sancho: "Non abbasseremo il suo prezzo"

vedi letture

Diversi sono i club europei che sono interessati a Jadon Sancho. Il Manchester United sembra in pole per assicurarsi l'inglese ma l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Joachim Watzke ha smentito la possibilità di abbassare il prezzo del giocatore a causa della crisi generata dal Coronavirus: "Posso affermare esplicitamente che anche i club molto ricchi, nonostante la crisi economica, non dovrebbero credere di poter fare affari con noi. Non dobbiamo vendere nessuno al di sotto del suo valore".