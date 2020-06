BVB, Watzke: "Non ci sono squadre che possono permettersi Sancho e non vogliamo venderlo"

Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro di Jadon Sancho, giocatore che piace a diversi club europei: "Se Jadon dice che vuole davvero andarsene, il che non è stato finora il caso, e c'è un club che pagherà di conseguenza, ne parleremo", ha detto Watzke domenica nel "doppio passaggio Sport1. Ma non credo che Jadon voglia andarsene o che ci sia una squadra pronto a pagare tale cifra. Noi non vogliamo venderlo e non ci sarà alcuno sconto per il Coronavirus".