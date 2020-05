C.Palace, il 72enne Hodgson potrà stare in panchina? Club ottimista, se Premier riprende ci sarà

Il Crystal Palace è uno dei club maggiormente convinti per quanto riguarda la ripartenza della Premier League. Questo nonostante la possibilità, ancora non tramontata, che il tecnico Roy Hodgson non possa sedere in panchina a causa delle normative e limitazioni sull’emergenza Coronavirus. Nelle scorse ore in Inghilterra si è fatto un gran parlare della possibilità di stringere ulteriormente le misure di isolamento e distanziamento sociale per gli over 70, ovvero la categoria maggiormente colpita dalla letalità del virus. E Hodgson di anni ne ha 72. Ma il club, facendo forza sulle ultime dichiarazioni in merito del Ministro della Sanità Matt Hancock, si dice tranquillo e fiducioso: se il campionato dovesse ripartire, il Crystal PAlace lo farà con Hodgson in panchina.