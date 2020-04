Cadice, Fali non ci sta al ritorno in campo: "Mettano per iscritto che non saremo contagiati"

vedi letture

Il calcio spagnolo si sta adoperando per tornare ma intanto c'è chi, a prescindere, non è intenzionato a giocare. Si tratta di Fali, giocatore del Cadice, che ha dichiarato ad As: "Ho scoperto che il 4 o l'11 maggio inizieremo ad allenarci. Io mi sono rifiutato. Non andrò ad allenarmi e non andrò a giocare. L'ho messo in chiaro dall'inizio. So che mi danno del matto però l'ho messo in chiaro dal principio. La salute prima di tutto. Se è vero che sono al 100% che non rischiamo di essere contagiati, che lo mettano per iscritto. Se succede qualcosa a qualche giocatore, che ne rispondano loro. Se la nostra vita verrà rovinata che sia anche la loro. Non si rendono conto che se ci succede qualcosa, le nostre famiglie soffriranno per il resto della loro vita? Se ci firmano un foglio, gioco al 100%. Il calcio non è un lavoro essenziale, prima o poi tornerà, però deve tornare quando lo stato di salute di tutti è sicuro".