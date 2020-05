Cadice, il difensore Fali rifiuta il test sierologico: "Pronto anche a smettere di giocare"

vedi letture

Rafael Giménez Fali, difensore del Cadice, ha rifiutato il test sierologico. Il calciatore spagnolo, come riportato da El Pais, non vuole tornare ad allenarsi e non vuole sottoporsi a nessun tipo di esame previsto dal protocollo medico. "Non giocherò e se dovrò smettere lo farò", ha dichiarato il giocatore iberico ai media locali. L'idea del club è quella di farlo ragionare, anche perché il classe '93 ha un contratto fino al 2024. Al momento, però, Fali non vuole assolutamente tornare in campo.