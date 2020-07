Cadice promosso, il presidente manterrà la promessa: abbonamenti gratis per i tifosi fedeli

Una promessa è una promessa anche se provoca grosse perdite economiche. Ne sa qualcosa il presidente del Cadice, Manuel Vizcaino: il numero uno del club neo-promosso in LaLiga aveva promesso ai tifosi più fedeli che avrebbe rinnovato gratuitamente il loro abbonamento, a patto però che avessero assistito a tutte le partite interne della stagione in corso. E a beneficiare dell'accordo, su 16.000 abbonati in totale, saranno ben 10.000 persone, che si godranno senza pagare un centesimo il ritorno in prima divisione della loro squadra del cuore.