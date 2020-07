Caicedo porta avanti la Lazio: Gabriel sbaglia, l'attaccante non perdona. Lecce sotto al 5'

Dal possibile 1-0 allo 0-1 in appena due minuti. La Lazio passa in vantaggio al Via del Mare grazie a Felipe Caicedo. L'attaccante sfrutta un errore di Gabriel, che rinvia male pressato da Immobile, e deposita in rete a porta vuota dopo la respinta del portiere sulla conclusione di Parolo. Dopo cinque minuti si sblocca la sfida, il Lecce è già sotto.