Calcio in crisi e il PSG blinda i big: no offerte da capogiro? Neymar e Mbappé restano

Gli effetti della crisi sanitaria ricadranno anche sul calcio mondiale, pure a livello economico. C'è chi, come in ogni campo, proerà a trarne benefici o ad attendere eventualmente lune migliori per tornare a far cassa come in passato. E' il caso del Paris Saint-Germain. L'Equipe oggi in edicola spiega che il club parigino non cederà in estate Kylian Mbappé e tratterrà un anno in più Neymar perché non arriveranno offerte pari a quelle che erano attese fino a qualche mese fa.