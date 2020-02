Calcio in crisi. Oldham Athletic verso l'amministrazione controllata

Lo scorso agosto in Inghilterra ha fatto molto rumore il fallimento del Bury FC, formazione di League One (la Serie C italiana), esclusa dal campionato. Oggi un'altra società d'oltremanica è fortemente a rischio. Si tratta dell'Oldham Athletic, società della zona di Manchester nata nel 1985 e oggi militante nella League Two. Come riporta il Daily Mail quest'oggi, la società potrebbe essere messa in amministrazione controllata a causa di un debito insoluto di 600mila sterline. La prossima settimana è stata fissata un'udienza davanti alle autorità giudiziarie di Manchester per valutare la situazione del club.