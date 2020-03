Calcio in faccia all'avversario e rosso diretto: Adebayor sotto accusa in Sudamerica

Emmanuel Adebayor, vecchia conoscenza del calcio europeo con un lungo trascorso in Premier League, è stato espulso in Copa Libertadores nella sconfitta del suol Olimpia nella giornata di ieri per un'entrata folle su Enzo Coacci, rivale militante del Defensa y Justicia colpito in pieno volto da un calcio più simile a una mossa di kung fu che a un intervento calcistico. Di seguito il video twittato da VBET News: