Calcio inglese in lutto, è morto Peter Whittingham dopo dodici giorni di coma

Ha battuto la testa violentemente cadendo dalle scale in un pub di Cardiff ed è morto in ospedale dopo 12 giorni di disperati tentativi dei medici. Peter Whittingham, ex centrocampista offensivo tra le altre di Aston Villa e Cardiff, si era ritirato dal calcio nel 2018. Aveva 35 anni. Questo il ricordo dei gallesi sul sito ufficiale: "Abbiamo il cuore spezzato. La notizia della morte improvvisa e prematura di Peter ci ha scosso fino alle fondamenta. Il nostro pensiero è rivolto a sua moglie Amanda, al loro giovane figlio e alla sua famiglia. Sono al primo posto nei nostri pensieri e, a loro nome, chiediamo il rispetto della loro privacy in questo momento incredibilmente crudele e difficile".