Calcio inglese in stato confusionale: Klopp criticato per il rifiuto di stringere la mano ai tifosi

Che in Inghilterra, probabilmente, non abbiano ancora capito la gravità della situazione lo si era intuito dalle dichiarazioni di Boris Johnson. Anche la Premier League è in uno stato confusionale, soprattutto dopo le positività di Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi. Così, capita anche che Jurgen Klopp venga criticato per non aver stretto la mano ai tifosi ai tifosi: come sottolinea Tuttosport, un'atmosfera davvero surreale, in un Paese che ancora non si rassegna alla presenza dello spettro coronavirus.