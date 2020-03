Calcio portoghese nel caos: perquisita anche la casa di Mendes

Il giovedì nero del calcio portoghese, che ha sancito l'eliminazione di tutte le 4 squadre in corsa nell'Europa League, è già alle spalle. Oggi, una nuova bomba rischia di sconvolgere tutto il sistema calcistico lusitano: nell'ambito di un'indagine su sospetti di evasione fiscale e riciclaggio, 15 magistrati hanno condotto 76 ricerche su varie società calcistiche, dirigenti e agenti di intermediazione. Tra i club controllati anche Benfica, Porto, Sporting e Braga, mentre l'agenzia che è finita sotto la lente d'ingrandimento è la Gestifute, cioè quella guidata da Jorge Mendes. Addirittura le autorità fiscali avrebbero perquisito la casa del potentissimo procuratore.

Il focus dell’indagine, riporta Sabado, riguarda i diritti d’immagine dei giocatori. Si sostiene, infatti, che alcuni importi non siano stati correttamente comunicati alle autorità fiscali, gonfiando i costi per eludere il pagamento del livello adeguato di imposte. L'Operazione fuorigioco ha preso in esame soprattutto i trasferimenti effettuati dal 2015. Inoltre, sono state aperte cinque grandi indagini su Guimaraes, Maritimo, Estoril e Portimonense. Il tutto sarebbe cominciato grazie ai documenti condivisi sulla piattaforma Football Leaks, il cui fondatore, Rui Pinto, è detenuto dal 22 marzo 2019 (in attesa di processo) per tentata estorsione e reati informatici.