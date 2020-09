Calderon su Bale: "Il suo addio è un peccato ma è giusto che torni al Tottenham"

vedi letture

L'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha parlato a BBC Radio del futuro di Bale e del suo possibile ritorno al Tottenham: "Penso che sia un peccato. E' venuto con l'handicap di essere stato pagato più di Cristiano Ronaldo e questo ha significato essere sempre sotto controllo. Succede che un calciatore di successo in un club non riesca ad ottenere gli stessi risultati altrove. Questo accordo non fallirà come quello che lo avrebbe potuto portare in Cina. Lui deve continuare a giocare in un campionato competitivo. Vuole sentirsi il giocatore importante che è. Penso che sia l'opzione migliore per tutti. La gente lì lo adorava ed è per questo che penso che tornerà a giocarci".