Caligiuri saluta lo Schalke 04: "Tre anni e mezzo indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore"

Con un messaggio toccante pubblicato sul proprio profilo Instagram, Daniel Caligiuri, fresco di trasferimento all'Augsburg, ha voluto salutare lo Schalke 04: "Dopo tre anni e mezzo incredibilmente eccitanti in cui abbiamo vissuto tutto ciò che può essere vissuto nel calcio, alti e bassi, vittorie meravigliose e, sfortunatamente, anche sconfitte difficili, è tempo per me di dire addio. Addio a un club che è molto più del semplice calcio. Un club di tifosi che amano davvero e vivono il club. E’ stato un onore per me giocare nello Schalke. Guidare la squadra sul campo come capitano nelle ultime partite e stare davanti alla curva dopo le partite. Momenti come il derby vinto o il secondo posto rimarranno per sempre nella mia memoria e mi daranno la pelle d'oca ogni volta. Ma anche i grandi incontri, discorsi e momenti con i singoli tifosi rimarranno indimenticabili. Terrò lo Schalke nel mio cuore per sempre".