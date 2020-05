Camavinga è già una star. Real Madrid pronto, il Rennes parte da 75 milioni

Il Rennes, come idea di principio, non vorrebbe cedere il talentino classe 2002 Eduardo Camavinga, centrocampista autore di 36 presenze stagionali con all’attivo 1 gol e 2 assist. Camavinga è uno degli ultimissimi talenti in rampa di lancio dalla Ligue 1 e inevitabilmente le big europee hanno già messo gli occhi su di lui. Su tutte, il Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo per il giocatore già in estate potrebbero arrivare offerte shock, da almeno 75 milioni di euro. Una cifra extralarge, per un giocatore non ancora maggiorenne. E che inevitabilmente il Rennes accetterebbe, pur volendo trattenere il gocatore.