Camavinga, stop alla cessione? Pres.Rennes: "Con la Champions vogliamo trattenere i migliori"

Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002, è uno dei primi obiettivi del Real Madrid in vista della prossima finestra di calciomercato. Nonostante la giovanissima età, il calciatore francese di origini angolane è reduce da una stagione strepitosa, tanto da essere inserito da 'France Football' nella top 11 dei migliori calciatori della Ligue 1 2019/20, competizione definitivamente sospesa dopo la decisione del Governo francese di fermare gli eventi sportivi fino a settembre.

E proprio questo stop potrebbe cambiare il futuro di Camavinga. Il Rennes, infatti, in virtù della decisione della Federazione di cristallizzare la classifica alla 28esima giornata ha chiuso al terzo posto, utile per partecipare ai preliminari di Champions League. "Adesso - ha detto il presidente del Rennes Nicolas Holveck - la priorità sarà mantenere il nostro team, che ha dimostrato tutto il suo talento in questa fantastica stagione. Dovremo essere intelligenti per migliorare la squadra e fare il meglio possibile per superare questo turno preliminare".