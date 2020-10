Camavinga titolare a 17 anni, la prima volta di Aouar e la centesima di Giroud

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma stasera Eduardo Camavinga scenderà in campo dal primo minuto con la Nazionale maggiore francese nella sfida contro l'Ucraina. Il centrocampista del Rennes, oggetto del desiderio del Real Madrid, aveva debuttato un mese fa contro la Croazia, subentrando a mezzora dalla fine. Sarà una serata speciale per lui e anche per Olivier Giroud: l'attaccante del Chelsea festeggerà le cento presenze con i Bleus indossando la fascia di capitano. Didier Deschamps può far esordire finalmente anche Houssem Aouar, già convocato per gli ultimi impegni ma frenato dal COVID-19. Il giocatore del Lione, con questo debutto, metterà fine ai sogni dell'Algeria, che aveva tentato più volte di convincerlo .

Una mazzata che potrebbe arrivare anche alla Federcalcio maliana: Adama Traoré non è titolare nella sfida tra Portogallo e Spagna, ma molto probabilmente sarà impiegato da Luis Enrique, che ha già dovuto rinunciare due volte all'esterno del Wolverhampton per cause di forza maggiore. Una partita, quella di Lisbona, in cui Cristiano Ronaldo conta di accorciare la distanza da Ali Daei nella classifica dei marcatori di sempre nelle Nazionali.