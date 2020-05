Campionato Bielorusso: BATE Borisov-Neman Grodno in live streaming su Tuttomercatoweb

Sconfitta nelle prime due gare d'esordio della Vysshaya Liga in Bielorussia, il BATE Borisov ha ripreso la sua marcia. In settimana ha conquistato la finale di Coppa dove affronterà il Soligorsk, dopo aver battuto lo Slavia Mozyr ribaltando il risultato d'andata con un 2-0. Il Neman, però, nell'ultimo turno ha battuto l'Energetik-BGU ed è un ospite non certo semplice da superare per Dragun e compagni.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.