Campionato Bielorusso: Belshina-Smolevichi in live streaming su TUTTOmercatoWEB

Belshina contro Smolevichi, live su Tuttomercatoweb.com. Uno scontro diretto per la salvezza, ultima contro penultima della Vysshaya Liga bielorussa, l'unico campionato che si sta ancora disputando in piena pandemia per il Covid19 nel Vecchio Continente. Quattro gare giocate e zero nella casella delle vittorie per entrambe, TMW insieme a MyCujoo offrono ai tifosi, ai curiosi, agli appassionati di calcio giocato, la possibilità di seguire in diretta le partite di oggi.

Belshina contro Smolevichi, campionato Bielorusso. Live su Tuttomercatoweb.com. Se ci segui da app, clicca sul link in calce.