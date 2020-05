Campionato Bielorusso: Dinamo Minsk-Slutsk è in live streaming su Tuttomercatoweb

Terza gara del giorno in Bielorussia per la Vysshaya Liga tra la Dinamo Minsk e lo Slutsk. Dopo un inizio di stagione altalenante, due vittorie consecutive per i padroni di casa, l'ultima per 3-1 contro lo Smolevichi in trasferta. Dall'altra parte, però, c'è la capolista: lo Slutsk ha il miglior attacco della Liga con dodici reti fatte e con 13 punti guida la classifica. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, l'ultimo successo in una gara a sorpresa combattuta ma vinta per 3-2 contro il fanalino di coda Belshina.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.