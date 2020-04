Campionato Bielorusso: Gorodeya-BATE Borisov in live streaming su Tuttomercatoweb

Dopo un inizio shock, con due sconfitte su due gare giocate, il BATE Borisov ha rialzato la testa ma resta a metà del guado della Vysshaya Liga bielorussa. Sette punti conquistati in cinque gare giocate, sfida il Gorodeja di Radushko che come il BATE ha perso le prime due ma vinto le sucessive tre gare. Uno scontro per riagganciare le prime in fuga, dunque, quello che prende il via alle 16:00.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.