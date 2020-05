Campionato Bielorusso, i risultati di oggi: pari per la Rukh Brest, la Din. Minsk vince di misura

In Bielorussia si continua a giocare e oggi sono andate in scena tre gare della Vysshaya Liga, la massima serie. La Dinamo Minsk ha trionfato per 1-0 contro l'Isloch tornando alla vittoria dopo due sconfitte mentre il Belshina ha impattato per 1-1 contro il Vitebsk. Infine solo uno scialbo 0-0 tra il Rukh Brest e lo Smolevichi.

VYSSHAYA LIGA - DOMENICA 17 maggio

Dinamo Minsk-Isloch 1-0

Belshina-Vitebsk 1-1

Rukh-Brest 0-0