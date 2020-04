Campionato Bielorusso: Isloch Minsk-Slavia è in live streaming su Tuttomercatoweb

vedi letture

Apre la giornata di Vysshaya Liga, campionato bielorusso, l'unico europeo che si sta ancora giocando con l'epidemia di Covid19 in corso, la sfida tra Isloch Minsk e Slavia Mozyr. Fischio d'inizio alle ore 13 per la partita tra la formazione allenata da Zhukovski e quella del bomber russo Melnikov. Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.

Isloch Minsk-Slavia Mozyr è in live streaming su Tuttomercatoweb.