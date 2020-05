Campionato Bielorusso: Neman-Rukh Brest in live streaming su Tuttomercatoweb

Inizio importante per i padroni di casa del Neman in questa Visshaya Liga in Bielorussia: è il migliore dal 2013. In classifica, però, soli 8 punti e lo spettro dei bassifondi vicino. Dall'altra parte il Rukh Brest che ha due record dopo sette gare: quello di miglior difesa insieme al Soligorsk, con 3 reti prese ma anche quello di peggior attacco con 3 gol fatti. 9 punti in 7 partite è il bottino raccolto finora.

