Campionato Bielorusso: Shakhtyor Soligorsk-Slutsk in live streaming su TUTTOmercatoWEB

Due pareggi, una vittoria e un ko nelle quattro gare giocate finora in Vysshaya Liga, lo Shakhtar Soligorsk ospita lo Slutsk. Che in campionato per adesso può cercare anche il colpaccio e la leadership provvisoria. Quello della Bielorussia è uno dei tre campionati ancora in corso nel mondo (con Nicaragua e Tajikistan), TMW insieme a MyCujoo offrono ai tifosi, ai curiosi, agli appassionati di calcio giocato, la possibilità di seguire in diretta una delle uniche gare della giornata odierna.

Shakhtar Soligorsk-Slutsk è in live streaming su Tuttomercatoweb.