Campionato Bielorusso: Slavia Mozyr-Zhodino in live streaming su Tuttomercatoweb

Fischio d'inizio alle 14:00 per la gara tra Slavia Mozyr e Zhodino, valida per l'ottava giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia. I padroni di casa hanno vinto l'ultima gara delicata contro il Vitebsk per 3-2 e cercano ora di agganciare le prime posizioni. A un passo dalla vetta c'è però lo Zhodino, un solo ko e soltanto quattro reti subite nelle sette gare finora giocate.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.