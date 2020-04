Campionato Bielorusso: Slutsk-Belshina è in live streaming su Tuttomercatoweb

Un vero e proprio testacoda questo delle 13:00 in Bielorussia tra lo Slutsk e il Belshina. I padroni di casa guidano momentaneamente la Vysshaya Liga in coabitazione con altre squadre e arrivano dal 2-1 in casa del Soligorsk. Dall'altra parte il Belshina, tre ko e due pari nelle ultime due sfide di campionato, in una partita dove la bilancia dei pronostici pende tutta da una parte.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.