Campionato Bielorusso: Smolevichi-Dinamo Minsk in live streaming su Tuttomercatoweb

Dopo cinque gare di Vysshaya Liga, la Dinamo Minsk è sorprendentemente in difficoltà in campionato. Dodicesimo posto, il riscatto è arrivato nell'ultima giornata coi tre punti conquistati contro il Neman. Urge però un'altra vittoria per la squadra della capitale che va in casa dello Smolevichi, penultimo in classifica con tre punti soli conquistati.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.