Campionato Bielorusso: Soligorsk-Isloch Minsk è in live streaming su Tuttomercatoweb

La gara tra Soligorsk e Isloch Minsk chiude la settima giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia. I padroni di casa arrivano dal successo contro il Brest in Coppa e dal pass per la finale dove sfideranno il BATE Borisov. Un periodo felice: in settimana sono riusciti a uscire dai bassifondi della classifica anche grazie al 2-0 sul campo della Dinamo campione in carica, beffata due volte in pochi giorni. Dall'altra parte però l'Isloch, che è nei piani altissimi della Liga, reduce da due successi di fila contro Slavia Mozyr e Vitebsk.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.