Campionato Bielorusso: Vitebsk-Dinamo Brest in live streaming su Tuttomercatoweb

I campioni in carica della Dynamo Brest, dopo il 3-1 all'Isloch, vanno in casa del Vitebsk. Un impegno ostico per la formazione di Kovalchuk, dall'altra parte i padroni di casa hanno fino conquistato due vittorie e un pareggio con una sola sconfitta nelle quattro gare giocate in Vyssaja Liga, il campionato bielorusso, l'unico europeo ancora in corso.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.