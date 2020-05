Campionato Bielorusso: Vitebsk-Slavia in live streaming su Tuttomercatoweb

A meno tre dalla vetta prima dell'inizio della settima giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia, il Vitebsk cerca il riscatto dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell'Isloch Minsk. Dieci punti in sei partite, tre in più dello Slavia che dopo un buon inizio ha perso le ultime due contro lo stesso Isloch e con l'FC Minsk.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.