Campionato Bielorusso: Vitebsk-Soligorsk in live streaming su Tuttomercatoweb

Dopo due sconfitte di fila, il Vitebsk cerca il riscatto oggi in casa contro il Soligorsk, anche per evitare di finire nei bassifondi della Vysshaya Liga in Bielorussia. I rivali, però, arrivano rinfrancati da due vittorie di fila, l'ultima per 4-0 contro l'Isloch Minsk.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.