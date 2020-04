Campionato Bielorusso: Zhodino-Rukh Brest è in live streaming su Tuttomercatoweb

Lo Zhodino è una delle squadre più in forma della Vysshaya Liga bielorussa, uno dei pochissimi campionati ancora in corso in giro per il mondo. Oggi la sfida al Rukh Brest: gli arancioneri, padroni di casa, arrivano dallo 0-0 in casa del BATE Borisov ma sono in testa alla classifica in coabitazione con altre squadre con 10 punti dopo 5 giornate disputate. Dall'altra parte il Rukh Brest, a -3 dalla vetta, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l'FC Minsk. Il via alle 15:00.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.