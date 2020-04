Campionato Tajikistan: Regar Tadaz-Istaravshan in live streaming su Tuttomercatoweb

Bielorussia, Nicaragua e Tajikistan. In tre paesi, per adesso, il calcio non si ferma e Tuttomercatoweb.com vi propone, gratuitamente, in streaming, alcune delle partite in diretta di questi campionati. Oggi è, tra le altre, anche il turno della Vysshaya Liga tajika, lega asiatica da poco ripresa. Via alla sfida tra Regar-TadAZ e Istaravshan. E' il terzo turno del campionato, per adesso un solo punto conquistato dai padroni di casa del Regar, due ko su due partite per i ragazzi di Ashurmamadov.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio tajiko insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.