Canizares contro Guardiola: "Sto male quando parla della Spagna, non so chi lo guida"

vedi letture

Santiago Canizares, ex storico portiere della Nazionale spagnola, ha attaccato l'ex compagno con le Furie Rosse Pep Guardiola: "Ho perso ogni contatto con lui. Abbiamo una chat con i ragazzi che hanno giocato insieme nel 1992 e lui è l'unico che manca. Non lo sto criticando è che probabilmente è molto stressato. Il suo pensiero politico? Quando parla male della Spagna sto male. Sono stato con lui in Nazionale e abbiamo pianto insieme quando venimmo eliminati negli Stati Uniti contro l'Italia. Non so quando abbia cambiato il suo cervello, né quello della società che adesso ci mette l'uno contro l'altro. Prima potevamo discutere di politica e potevamo anche scherzarci su. Non so chi guida il suo cervello quando parla di politica, non capisco".