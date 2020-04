Cannavaro: "Sogno di allenare la nazionale italiana e il Real Madrid"

Intervistato dal Madrilista Real, Fabio Cannavaro parla del suo sogno di allenare il Real Madrid: "Ho iniziato a lavorare come allenatore sognando un giorno di allenare un club come il Real Madrid. Bisogna pensare in grande, quindi il Real Madrid, la nazionale italiana o un grande club d'Europa". Su Zidane: "Ha fatto qualcosa che nessuno ha mai fatto nella storia del calcio perché vincere tre volte la Champions è difficile, molto difficile da ripetere". Parole d'elogio per Esteban Valverde: "Sarà il miglior giocatore del Real Madrid per i prossimi dieci anni".