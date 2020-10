Caos Barça, Bartomeu annuncia le dimissioni? Oggi alle 19 convocato un CdA straordinario

vedi letture

Potrebbero essere ore decisive in casa Barcellona per il futuro della società. Il presidente ​​Josep Maria Bartomeu ha convocato per questo pomeriggio (alle 19:00) una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione, dopo aver appreso la posizione della Generalitat della Catalogna, che non considera che ci siano "impedimenti legali o sanitari" per votare sulla mozione di sfiducia i prossimi 1 e 2 novembre. Secondo quanto riportato dal club, alcuni dirigenti parteciperanno all'incontro di persona e altri lo faranno a distanza. Durante l'incontro, Bartomeu potrebbe rassegnare le dimissioni: in quel caso, sarà Carles Tusquets, presidente della commissione economica statutaria, a subentrare e a indire le elezioni entro un periodo massimo di tre mesi.