Caos Barça, l'ex vice-presidente Rousaud: "Qualcuno ha messo le mani sulle casse del club"

Emili Rousaud, ex vice-presidente del Barcellona, ha attaccato duramente la società blaugrana dopo il golpe interno delle ultime ore che gli è costato il posto insieme ad altri cinque colleghi: "Mi sembra chiaro che qualcuno abbia messo le mani sulle casse del club. Non so se il presidente lo sapesse, ma non possiamo guardare da un'altra parte. La chiave sta nella frammentazione delle fatture e dell'audit", le sue parole a RAC1.

Rousaud si è concentrato poi sulla tanto discussa collaborazione a livello di social media tra il Barcellona e l'agenzia I3 Ventures: "Se paghi un milione di euro per qualcosa che ne vale 100.000... Si è frazionato il pagamento di questo milione in cinque fatture da 200.000 euro proprio per evitare il controllo della commissione, c'è un'investigazione in corso. Il tema dei social è qualcosa di sporco, ma non sappiamo chi ci sia dietro".