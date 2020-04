Caos Barcellona, il portavoce Vives: "Non esistono prove di condotta dolosa"

Il terremoto societario che ha travolto il Barcellona si arricchisce di una nuova puntata. Dopo le accuse del vice-presidente dimissionario Rousaud, il portavoce del CDA del club Josep Vives ha risposto sulle frequenze de 'El Larguero': "Sono affermazioni false. Non ci sono prove per un'accusa tanto grave come la condotta dolosa, non esistono, la gestione è stata corretta. Possono esserci degli errori, ma un'altra cosa è ciò che è penalmente punibile. Nessuno ha messo le mani nelle casse della società. Il Barcellona è un club democratico e di solito tutti remano nella stessa direzione".